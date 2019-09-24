IMF ile gizli görüşme skandalı... İYİ Parti'den pişkin savunma!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesiyle ilgili, açıklamalarda bulundu.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Partili Türkkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine, "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şeyi yapmayıp, belli olan, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde bir görüşme yapmışlar. IMF ile kapalı kapılar ardında yapılan esas anlaşmayı gölgelemek amacıyla yapılan bir feveran olarak değerlendiriyorum, bu Sayın Öztrak ve Sayın Durmuş Yılmaz'ın görüşmelerinin bu kadar dillendirilmesini" dedi.