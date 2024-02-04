IMF, Çin’in 2024 büyüme tahminini açıkladı
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından açıklanan son raporda Çin’in 2024 yılında ekonomik büyüme oranının yüzde 4,6 olmasının beklendiği açıklandı. IMF Çin Heyeti Başkanı Sonali Jayin-Chandra Çin Medya Grubu’na verdiği röportajda, Çin’in 2024’te küresel ekonomik kalkınmaya önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.
Sonali, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 büyüme beklentisinin iki faktörden kaynaklandığını belirtti. Birinci faktör olarak, Çin’in 2023’teki büyümesinin beklenenden daha güçlü olduğunu ve bunun 2024’te büyümeyi teşvik edeceğini kaydeden Sonali, ikinci faktörün ise hükümetin sağladığı mali politika desteği olduğuna vurgu yaptı.
Sonali’ye göre, 2024 yılında Çin’in ekonomik büyümesi küresel ortalamanın üzerinde olacak ve Çin, 2024’te küresel ekonomik büyümeye önemli bir katkıda bulunacak.