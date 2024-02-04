IMF, Çin’in 2024 büyüme tahminini açıkladı

Sonali, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 büyüme beklentisinin iki faktörden kaynaklandığını belirtti. Birinci faktör olarak, Çin’in 2023’teki büyümesinin beklenenden daha güçlü olduğunu ve bunun 2024’te büyümeyi teşvik edeceğini kaydeden Sonali, ikinci faktörün ise hükümetin sağladığı mali politika desteği olduğuna vurgu yaptı.

Sonali’ye göre, 2024 yılında Çin’in ekonomik büyümesi küresel ortalamanın üzerinde olacak ve Çin, 2024’te küresel ekonomik büyümeye önemli bir katkıda bulunacak.