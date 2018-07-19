IMF büyüme tahminini yine düşük tuttu

Türk ekonomisinin geçen yıl politika desteğiyle yüzde 7,4 büyümesinin ardından yavaşlamasının doğal olacağını vurgulayan Milesi-Ferretti, “Türkiye’nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz” dedi. Milesi-Ferretti, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin yüzde 7’nin üzerine çıkan büyüme performansı elbette muazzamdı ancak aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık genişledi, enflasyon yükseldi. Dolayısıyla, sürdürülebilir olmayan büyümenin yavaşlayacağını bir süredir öngörüyorduk. Yüzde 4 civarında büyüme, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik algının negatife döndüğü piyasa ortamı göz önüne alındığında iyi bir performans.”