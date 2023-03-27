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Dünya IMF Başkanı: Küresel büyüme hızı yüzde 3’ün altında kalacak
Dünya

IMF Başkanı: Küresel büyüme hızı yüzde 3’ün altında kalacak

Yeniakit Publisher
2023-03-27 16:52:00 -
IMF Başkanı: Küresel büyüme hızı yüzde 3’ün altında kalacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2023 Çin Kalkınma Forumu’nda yaptığı konuşmada, bu yıl çeşitli sınamaların mevcudiyetini koruduğuna işaret ederek, küresel ekonominin büyüme hızının yüzde 3’ün altında kalacağını kaydetti. Georgieva, 2024 yılında da dünya ekonomisinin son on yılın ortalaması olan yüzde 3,8’in altında büyüyeceğini kaydetti.

Bankacılık sektöründe yaşanan krizi yakından izlediklerine işaret eden Kristalina Georgieva, “Politika yapıcılar finansal risklerin yayılmasını önlemek için kararlı şekilde hareket ettiler, gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları doların likiditesini artırdı. Bu eylemler piyasa üzerindeki baskıyı bir ölçüde hafifletti, ancak belirsizliklerin hâlâ yüksek olması nedeniyle tetikte olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonominin durgunluğuna kıyasla Çin ekonomisinin güçlü bir şekilde toparlandığına işaret eden Georgieva, IMF’nin ocak ayında Çin ekonomisinin yüzde 5,2 büyüyeceği tahminini ileri sürdüğünü, bu oranın 2022 yılındaki büyüme oranından 0,2 puan daha yüksek olduğunu ifade etti.

Kristalina Georgieva, “Çin ekonomisinde görülen toparlanma, bu yıl Çin ekonomisinin dünya ekonomisine katkısının üçte bir oranına ulaşacağı, hatta bu oranı geride bırakacağı anlamına geliyor. Yaptığımız analizler, Çin ekonomisinde kaydedilen yüzde 1’lik büyümenin Asya ülkelerinin ekonomilerine yüzde 0,3’lük artış getirebildiğini kanıtlıyor. Çin’in toparlanması şu an çok sağlam ve güçlü” diye konuştu.

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