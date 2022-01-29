IMF açıkladı: İvme yavaşladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in ekonomik toparlanmasının oldukça önde ancak zayıf tüketim nedeniyle dengeden yoksun olduğunu ve ivmesinin yavaşladığını bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Çin'in toparlanması oldukça önde ancak dengeden yoksun ve ivme yavaşladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkenin ekonomik toparlanmasındaki yavaşlamanın politika desteğinin hızla geri çekilmesine, başarılı aşı kampanyasına rağmen tekrarlayan Kovid-19 salgınında tüketimin gecikmeli toparlanmasına ve gayrimenkul yatırımlarının yavaşlamasına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, makroekonomik politika desteğinin önemli ölçüde sıkılaştırılmasının büyüme ivmesinin yavaşlamasına katkıda bulunduğu bildirildi.