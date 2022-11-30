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Teknoloji IMEI düzenlemesi kabul edildi! 1 yıl sonra cep telefonları pasif olacak
Teknoloji

IMEI düzenlemesi kabul edildi! 1 yıl sonra cep telefonları pasif olacak

TBMM'de cep telefonu kimlik bilgileri (IMEI) kayıtlarına ilişken yapılan düzenlemede hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 21:06:00 -
IMEI düzenlemesi kabul edildi! 1 yıl sonra cep telefonları pasif olacak

Elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürülecek. Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak. Uygulamada, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan önceki bir yıllık süre dikkate alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'un gündeminde yer alan diğer kanun tekliflerinin görüşülmesine geçti. Komisyonların yerine almaması üzerine Bilgiç, oturumu yarın saat 14'de açılmak üzere kapattı.

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