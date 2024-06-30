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Teknoloji İMECE uydusu Jüpiter’i görüntüledi
Teknoloji

İMECE uydusu Jüpiter’i görüntüledi

Yeniakit Publisher
2024-06-30 23:02:00 -
İMECE uydusu Jüpiter’i görüntüledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE'nin Jüpiter’i görüntülediği anları paylaştı.

Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi.

"DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve uydu görüntülerine yer veren Bakan Kacır, "Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE kamerasını derin uzaya çevirdi! Metrealtı çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi. İMECE’de sergilenen başarı Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha ileri taşırken, yeni nesil yer gözlem uydularımız için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

 
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