İMECE uydusu Jüpiter’i görüntüledi

Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi.

"DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve uydu görüntülerine yer veren Bakan Kacır, "Dünyanın her noktasından görüntü alabilen Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE kamerasını derin uzaya çevirdi! Metrealtı çözünürlükte, dünyayı görüntülemek üzere üretilen İMECE bu kez 588 milyon km uzaklıktaki Jüpiter’i görüntüledi. İMECE’de sergilenen başarı Milli Teknoloji Hamlesi’ni daha ileri taşırken, yeni nesil yer gözlem uydularımız için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



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