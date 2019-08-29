İmece usulü imam evi yapıp yollara kilitli parke taşı döşediler

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de kilitli parketaşı döşeme ve imam lojmanı yapımının köylüler tarafından imece usülü yapıldığı bildirildi.

Örenköy Muhtarı Necmettin Dilsiz, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, ’’Kilit parke taşı döşeme işlemi devam ediyor. 2012 ’den bu yana muhtarlık yapıyorum. Kilitli parke taşı Köydes tarafından 2 bin 900 metre kare, ayrıca Köylere hizmet götürme birliği tarafından 2 bin metre kare verilecek. Toplamda bu seneye ait 4 bin 900 metre kare kilitli parke taşımız olacak. Ama köyde yerleşim alanı geniş olduğundan ve alt yapıyı yeni yaptığımız için kilitli parke taşı yetersiz geliyor. Önümüzdeki yıllarda da kilit taşının tamamlanacağını düşünüyorum. Ayrıca Köydes ve kaymakamlığa teşekkür ediyorum" dedi.

Köyde iki cami olduğunu fakat lojman yetersiz geldiği için imam olmadığını dile getiren Dilsiz," Köyümüzde iki tane cami var. Lojmanımızın yapımı yaklaşık bir yıldır imece usülü devam ediyor.Şu an bitme aşamasında. Sadece imanımız eksik durumda. Lojman vatandaşlar tarafından iki katlı çift daire şeklinde yapıldı. İki daire var. Dairenin birisi 90 metre kare. Bayan hoca kalabilecek şekilde kuran kursu olacak. Diğerinin ise caminin kömür giderinin karşılanması için kiraya verilmesini düşünüyorum" ifadesini kullandı.