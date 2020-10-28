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Ekonomi İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan "29 Ekim" açıklaması
Ekonomi

İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan "29 Ekim" açıklaması

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: - "Denizcilik camiası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden hareketle ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:13:49 -
İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan "29 Ekim" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası açıklamasında görüşlerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyetimiz, Anadolu halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde olağanüstü mücadele ve fedakarlıkla destan yazarak kazandığı Kurtuluş Savaşımız sonucunda kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Geride bırakılan 97 yılda çok büyük başarılara imza atıldığını aktaran Kıran, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz günlerde yakın çevremizde tanıklık ettiğimiz gelişmeler bizlere Cumhuriyetimizin kıymetini asla unutmamız, birlik ve beraberliği elden bırakmamamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bizlere emanet edilen Cumhuriyeti korumak ve gelecek nesillere devretmek şüphesiz en önemli görevlerimizden biri olacaktır. Denizcilik camiası olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden hareketle ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Vatan uğruna fedakârlıkla mücadele eden ve bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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