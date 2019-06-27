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İmar Barışı’nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yapı Kayıt Belgesinde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar” dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:13
İmar Barışı’nda Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine taksit talebi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yapı Kayıt Belgesinde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar” dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İmar Barışı’nda 30 Haziran’da sona erecek Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ödemeleri için, özellikle ticari binalarda 24 aya kadar taksit imkanı sunulmasının firmalara önemli bir finansman desteği olacağını söyledi.


Avdagiç, yaptığı açıklamada, İmar Barışı sürecinin çok doğru ve iş dünyasının senelerdir kangren olan birçok problemini çözecek bir adım olduğuna dikkati çekti.


Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “İmar Barışı imkanından olabildiğince yüksek sayıda hak sahibinin yararlanması önem taşıyor. Bununla birlikte üretim tesisleri, hastaneler ve eğitim binaları gibi ticari binalarda, hem arsaların kıymetli olması hem de inşaat metrekare birim maliyeti sebebiyle Yapı Kayıt Belgesi bedelleri yüksek meblağları bulabiliyor. Yapı Kayıt Belgesinde 100 bin lirayı aşan bedellerin 12 ay, 500 bin lirayı aşan bedellerin ise 24 ay taksitlendirilmesi, firmalara finansman anlamında ciddi fayda sağlar."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:13
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