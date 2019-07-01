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İmar barışında süre uzatıldı! İşte son başvuru tarihi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54
İmar barışında süre uzatıldı! İşte son başvuru tarihi

İmar Barışı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.

30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54
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