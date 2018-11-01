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“İmar Barışı”nda süre 31 Aralık’a uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “İmar Barışı” düzenlemesinde başvuru süresi 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:05
“İmar Barışı”nda süre 31 Aralık’a uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan “İmar Barışı” düzenlemesinde başvuru süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı. Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi gereğince verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 8 milyon 446 bin 103’e ulaştı, vatandaşlarca 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı. İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017’den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:05
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. İmar Barışı
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Resmi Gazete
  5. İmar Barışı düzenlemesi
  6. Yapı Kayıt Belgesi

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