İmar Barışı’na iki milyon başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı başvurularının 2 milyona ulaştığını bildirdi. Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmar Barışı başvurularındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Özhaseki, Bakanlık tarafından hazırlanan tanıtım filmini de paylaşarak, “Vatandaşımız devletiyle helalleşiyor. İmar Barışı başvuruları 2 milyona ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.