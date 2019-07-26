İmar barışı ödemelerinde taksit imkanı var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İmar barışı için ödenecek ücreti peşin olarak ödemeyecek olanlar taksit imkanı ile ödeme yapıp yapamayacağını soruyor. İmarsız yapıların kayıt altına alınması için yapılan İmar Barışı başvuru süresi 15 Haziran 2019 tarihinde bitmişti. Ödeme için de son gün 30 Haziran’dı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya imar barışı uzatıldı. Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar imar barışı taksit imkanı var mı? sorusunu araştırıyor. İşte ayrıntılar...

İmar barışı ödemesinde taksit imkanı var mı?

İmar barışında taksitlendirme bulunuyor. Yüksek ödemeler gerekçesiyle iş dünyası temsilcileri ödemeleri taksitlendirme seçeneğiyle yapmak istiyor.

İmar barışı son ödeme günü ne zaman?

Çevre Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru yayınladı. 1 Temmuz 2019 tarih ve 30818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, 15 Haziran 2019 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanlar için ödeme süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması mümkün olacaktır.



Bunun için, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin en az %25’inin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar; %25’lik ödeme sonrası kalan kısmın ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Yapı Kayıt Sistemi tarafından %25 ödemesi için bankalara ayrıca bir tahakkuk bildirimi yapılmayacaktır.

Yapı Kayıt Belgesinin %25’i ödendikten sonra kalan kısım için, 01 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, her ay %2 artış uygulanacak olup, bu artış miktarı başvuru sahibi tarafından dikkate alınarak; ödemenin kısmi ve başvuru sahibince uygun görülen taksitlerle, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması mümkündür. Yapı Kayıt Belgesi, ancak ödeme tamamlandıktan sonra, e-Devlet üzerinden alınabilecektir.

İmar barışı nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ve geniş kesimlerince faydalanılması beklenen imar barışı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ‘’Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ kapsamında uygulanacak olan imar barışı düzenlemesiyle herhangi bir yapı kaydı bulunmayan ya da ruhsata aykırı yapılar için tapu benzeri bir belge olan ‘’ Yapı Kayıt Belgesi’’ verilecek. Böylece vatandaşın mağdur olduğu elektrik, su, doğalgaz aboneliği alamama gibi çeşitli sorunların önüne geçilebilecek.

İmar barışı başvurusu nasıl yapılır?

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.

İmar barışının avantajları neler?

1-) İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

3-) İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

4-) Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.