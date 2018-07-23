İmar Barışı ile kat mülkiyetli tapu alınabilir

İstanbul Zirve Yapı Denetim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Akpınar, İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşın bu süreçten sonra isterse kat mülkiyetli tapuya geçiş yapabileceğini belirterek, “Vatandaşın başvuru esnasında verdiği bilgiler, binanın proje-ölçüm çalışmaları ile örtüşmediği takdirde tapu hakkını kaybedebilir.” dedi. Akpınar, Türkiye genelinde 13 milyona yakın yapıda ruhsat sıkıntısı bulunduğunu ve bu nedenle İmar Barışı’nın yürürlüğe girdiğini söyledi.