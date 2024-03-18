İmamoğu’nun sağ kolu Tuncay Yılmaz, 15 milyonu niye saydığını hatırlamıyormuş
CHP'deki paradan kule skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler savcılıkta ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma ve paradan kule yapma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheliler ifade verdi.
İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesinde ilginç bir ayrıntıya ulaşıldı.
Canlı yayında Yılmaz hakkında bir bilgiyi paylaşan Barış Yarkadaş'ın açıklaması şöyle:
Adliye kaynaklarından aldığım bilgiye göre İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz bugün adliyede şunları söylüyor; “Beni Fatih keleş aradı. Para taşımaya yardım etmemi istedi. Orada da yarım saat kaldım. Parayı neden saydığımı hatırlamıyorum” diyor.
Ekonomi
O banka resmen açıkladı: 90 gün içinde başvurmayanların hesaplarındaki tüm paralar silinecek
Teknoloji
Bulgarlar, ABD'nin F-35'ler için Türkiye'ye kaç para ödeyeceğini duyurdu: Ankara zafer kazandı
Gündem
CHP'deki para kulesi skandalına İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Böyle bir partiye iktidar teslim edilir mi?'