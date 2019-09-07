0553 313 94 23

İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz! İSMEK yerine Halkevleri

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yıkım furyası sanat ve meslek eğitim kursları İSMEK’e uzandı. Haziranda sözleşmesi biten 2 bin 500 personeli fiili olarak işten çıkaran İmamoğlu 60’a yakın kursun kapısına zinciri vurdu. Ekrem İmamoğlu'nun kapatılan İSMEK’in yerine CHP’nin ideoloji kampına dönen Halkevleri benzeri bir model getirileceği ifade edildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:36
İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz! İSMEK yerine Halkevleri

İstanbul’da bugüne kadar 307 branşta, 242 merkezde, 3 bin 109 eğitimciyle 3 milyon 250 bin mezun veren İSMEK kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. İSMEK bünyesinde çalışan 2 bin 500’e yakın yarı-zamanlı personelin sözleşmesi Haziran ayında bitmişti. Daha önce sözlemeler sürekli yenilenirken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sözleşmeleri uzatmadı.

60’a yakın kursa kilit

Böylece İSMEK’te çalışan personelin büyük çoğunluğu fiili olarak işten çıkarıldı. İstanbul’da kadın-erkek yüzbinlerce insana iş kapısını aralayan İSMEK’te operasyon bununla bitmedi. İBB, bu hafta içerisinde 60’a yakın İSMEK kursunu kapatma kararı aldı. Gerekçe olarak da “binaların depreme dayanıklı olmaması” ve “yangın yönetmeliğine uygun olmaması” gösterildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise kursların kapatılmayacağını, 20 İSMEK binasının yeni yerlerine taşınacağını iddia etti. Ancak ortada belirlenen bir adres olmaması dikkat çekti.

Kıyım sinyali verdiler

İBB, İSMEK’teki kıyımın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin sinyalini verdi. Belediye ile anlaşan bir analiz şirketi, İSMEK’te tam zamanlı kadrolu olarak çalışan yönetici ve eğitmenleri bu hafta boyunca mülakattan geçirdi. Personellere “Başka bir yerde çalışmayı düşünür müsünüz?”, “Başka bir iş yapabilir misiniz?” gibi sorular yöneltildi. Kadrolu personel de, ilerleyen günlerde yarı zamanlı işçiler gibi kıyıma uğramaktan endişe ediyor.

'Talep yok' deyip kapatacaklar

İSMEK’in adım adım kapatılacağının bir başka göstergesi branş kayıtlarının bir günle sınırlandırılmış olması. Hali hazırda İSMEK’te yöneticilik yapan ismini vermek istemeyen bir kişi oyunu şöyle özetledi: "İSMEK’te kayıtlar bu yıl iki kez ertelendi. Yeni açıklanan takvimde ise branş başvuruları 1 günle sınırlandırıldı. Örneğin el sanatlarına kayıt yaptırmak isteyen bir kişi, belirlenen günde kayıt yaptırmazsa bir daha alınmayacak. İSMEK’te kurslar talebe göre açılıyor. Eğer belirlenen günde yeterli sayıda kayıt olmazsa branşlar dolmaz böylece kapatma için gerekçe yaratılmış olur. Ayrıca İSMEK’in alt yapısı da onbinlerce kaydı 1 hafta da yapmaya yeterli değil

İdeolojik kurumlara geri dönüş

Adım adım tasfiye edilen İSMEK’in CHP’nin ideolojik devşirme kampı gibi çalışan Halkevleri’ne benzer bir modele dönüştürüleceği belirtiliyor. İSMEK’te çalışan bir eğitmen ise, kurslarda unutulmaya yüz tutan hat, tezhip, ebru gibi geleneksel Türk-İslam sanatlarının yeniden ihya edildiğini, İSMEK’in kapatılmasıyla bu sanatların gelecek nesillere aktarılamama tehlikesi taşıdığını ifade etti. CHP'nin öncülüğünde 1932'de yılında kurulan Halkevleri, zaman içerisinde marjinal sol grupların karargahına dönüştü. Halkevlerini bugünkü tek misyonu ise “AK Parti karşıtlığı..

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:36
  1. İstanbul
  2. İSMEK
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Murat Ongun
  5. İBB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
    1. Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
    2. MEÜ Hemşirelik Fakültesi, Eğitici..
    3. Berberlerde okul mesaisi
    4. Tezgahlarlar bu yıl şen değil
    5. Amasya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
    6. "Diş beyazlatmada macunlara,..
    7. Dinimizi nereden, nasıl öğrenmeliyiz?
    8. Merkezefendi’de Kış Spor Okulları..
    9. Zeus ile Tifon‘un savaşını anlatan..
    10. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    11. Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve..
    12. Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu
    13. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 3..
    14. Aydın efeleri kurutuluş gününü..
    15. Peygamberimizin dilinden eğitim
    16. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    17. Sezonu başkanla açtılar
    18. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    19. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    20. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    21. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    22. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    23. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    24. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    25. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    26. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    27. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    28. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    29. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    30. İstanbul'da korkutan yangın!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...