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Siyaset İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı
Siyaset

İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "İstanbul’da 2 buçuk milyon göçmen yerleşmiş" sözlerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan verilerle yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 göçmen olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 19:49:00 -
İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da sığınmacı, mülteci veya oturma izni almış 2,5 milyona yakın göçmen yaşadığı" yönündeki açıklamasının, İstanbul'daki gerçek durumu yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere, tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır."

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