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İmamoğlu’nun vukuatları bitmiyor! Kendi projesinde kendine kıyak geçti

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yeşil alanı inşaatına katan İmamoğlu, projesini hayata geçirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:06
İmamoğlu’nun vukuatları bitmiyor! Kendi projesinde kendine kıyak geçti

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yeşil alanı inşaatına katan İmamoğlu, projesini hayata geçirdi.

Beykonakları isimli projeye yeşil alanı dâhil ettiği için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun, aynı yöntemle 4 dönümlük yeşil alanı kendi projesine dâhil ettiği ortaya çıktı. Müteahhit olarak ilçede inşaatlar yapan İmamoğlu İnşaat sahibi Ekrem İmamoğlu, Yakuplu’daki 10 dönümlük bir arsanın sahipleriyle kat karşılığı anlaştı. İmamoğlu, alışveriş merkezi olarak kazma vurduğu arsanın bitişiğindeki kamuya ait 4 dönümlük yeşil alanı projeye dahil ettikten sonra Beylikdüzü Belediyesi’nin kapısını çaldı. Kendi inşaatına kendisinden izin istedi. İmamoğlu bu araziyi, “Sağlık ocağı yapacağım” diyerek projesine dahil etti.

Duvar yazıları dikkat çekiyor

Şimdi iki arazide hummalı bir inşaat çalışması yükseliyor. İnşaatın çevresinde de “İmamoğlu varsa çözüm var” yazıları dikkat çekiyor. İmamoğlu İnşaat sahibi Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile masaya oturdu ve bir protokol imzalamak için el sıkıştı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Olur” demesiyle park fonksiyonundaki arazinin tamamını da çevirerek AVM projesine başladı.

Yakuplu’da kat karşılığı anlaştığı proje bitişindeki 4 dönümlük yeşil alanı, kendi projesine değer katmak için yakın zamanda nitelikli bir park alanına dönüştürecek olan İmamoğlu’nun, devasa büyüklükteki yeşil alanın bir kısmına da projeye endeksli düzenlemeler düşündüğü ifade ediliyor.

Yeşil alanı pazarladı

İmamoğlu İnşaat'ın yaptırdığı proje devam ederken, yan tarafındaki yerlerde ise yıkım yapıldığı görülüyor. İmamoğlu’nun, AVM olarak düşündüğü projeyi uzun zamandır yavaşlattığı, daha cazip hale getirmek için sağlık sektörünün önde gelen isimleriyle görüştüğünü arsa sahiplerine söylediği öğrenildi. İmamoğlu sektör temsilcilerine de, “Burada hastane yaparsanız, bitişikteki 4 dönüm yeşil alandan da istifade edersiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
  1. İstanbul
  2. Beylikdüzü
  3. Nitelikli dolandırıcılık
  4. 'nitelikli dolandırıcılık' suçu
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. EKREM İMAMOĞLU PROJELER
  7. Beykonakları
  8. AVM

YORUM YAZ

  • ErkanErkan12 dk önce
    Binali'nin ulaştırma bakanı olarak kendi gemiciklerine, nakliye şirketlerine verdiği izinleri de yazsanıza. Hatta belediyede çalışırken eşine dostuna usulsüz dağıttığı izinler nedeniyle soruşturulup görevden alınmasını da.
  • MemleketimMemleketim21 dk önce
    Ya adama ba tam çakal ulan belediye başkanısın heryeri parselleyip mütahitlikYapıyorsun yuh be kendine devamlı inşaat alanı açarak talan yapıyor böyle beledfiye başkanımı olur

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