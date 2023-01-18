İmamoğlu'nun umre ziyaretiyle ilgili şok iddia! Herkes işi gücü bırakacak, bunu konuşacak! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Umre ziyareti gündem oldu... Her fırsatta dini duygular üzerinden algı yapan ve Ermeni okullarına yaptığı yardımla gündeme gelen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala Umre ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu'nun bu ziyareti, siyaset kulislerinde birçok iddiayı gündeme getirdi. Ulusal.com.tr yazarı Oğuz Polatbilek, kaleme aldığı köşe yazısında İmamoğlu'nun Umre ziyaretinde iki üst düzey FETÖ'cü isimle bir araya geldiğini iddia etti.

Umre ziyaretinin PR çalışması olduğunu belirten Polatbilek, İmamoğlu'nun FETÖ firarisi Mustafa Yeşil ve Ali Çelik ile Suudi Arabistan'da bir araya geldiğini iddia etti.

Oğuz Polatbilek'in yazısı şöyle:

"Cumhurbaşkanı adaylığı için kurulan “yuvarlak masa”da artık yapılan her açıklama yeni bir krizin işaret fişeği niteliğinde. Alt metinlerde verilen mesajlar, kamuoyu beyanlarıyla takınılan tutumlar, partilerin kendi içindeki isyanlar, başkaldırılar hatta silahlı kavgalar…

Hal böyle iken şartlar her ne olursa olsun “kendi yoluna bakan” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu peşi sıra ataklar yapıyor.

Son olay Umre ziyareti.

Evet, Ekrem İmamoğlu Umre’ye gitti, ihramı ile poz verdi. Annesi ve babası ile yaptığı ziyaret sonrasında da eleştirilere yanıt vererek “kötülüklerle ilgilenmedim” dedi.

İmamoğlu’na karşı oluşan kamuoyu ise İmamoğlu’nun PR çalışması amacıyla Umre’ye gittiğini yazdı çizdi.

Ziyaretin sevapları ona kalsın, biz her ne hikmetse aynı dönemde Suudi Arabistan’da bulunduğu konuşulan iki üst düzey FETÖ’cüye dikkat çekelim.

Birinci isim FETÖ firarisi Mustafa Yeşil. Örgüt adına faaliyet yürüten Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanıydı. FETÖ adına “diyalog toplantıları” düzenleyen Yeşil bir anlamda örgütün vitrin imamıydı. İstihbarat kaynaklarının aktardığına göre şu an İngiltere’de yaşayan ve halen örgüt adına faaliyet yürüten Yeşil, Ekrem İmamoğlu ile aynı dönemde Mekke’de olduğu söylendi.

Tesadüf bununla sınırlı değil.

O tarihlerde İngiltere’den Mekke’ye gittiği konuşulan bir başka isim de Ali Çelik. Mustafa Özcan’ın sağ kolu. Bank Asya’yı boşaltma operasyonun mimarı, FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik Erzurumlu bir müteahhit. Her ne kadar FETÖ’nün kasası Akın İpek olduğu ifade edilse de örgütün gerçek kasasının Ali Çelik olduğu ifade ediliyor. İddialara göre Ali Çelik’in sadece bir bankadaki hesabında 2 milyar dolar mevcut. Zaten kısa bir araştırmayla Ali Çelik’in ortağı olduğu şirketler, faaliyet alanları, iddianamelerde yer alan suçlamalar dahil neredeyse bütün bilgilere ulaşmak mümkün.

FETÖ’nün hücre yapılanması üzerinde çalışan istihbarat kaynakları 15 Temmuz öncesi örgütün hücre imamlarının buluşma noktası olarak Umre’yi seçtiğini belirtiyor. Hatta örgüt imamlarından Ahmet Kurucan’ın Mekke’de “beddua toplantıları” yaptığı, o toplantılara Türkiye’deki imamların da “Umre ziyareti” bahanesiyle katıldığı ifade ediliyor. Hem kamufle olmak ve imaj değiştirmek açısından Mekke’nin elverişli olduğu hem de Suudi Arabistan’ın tutumu nedeniyle bu ülkede buluşmanın daha güvenli olduğu değerlendiriliyor.

Tabi bu kadar tesadüf bir araya gelince insan soramadan edemiyor:

İmamoğlu, Umre ziyareti sırasında FETÖ’nün diyalog imamı Mustafa Yeşil’in Mekke’de olduğundan haberdar mıydı? Tesadüf bir karşılaşma yaşadı mı?

İmamoğlu, Umre ziyareti sırasında FETÖ’nün kasası Ali Çelik’in Mekke’de olduğundan haberdar mıydı? Tesadüf bir karşılaşma yaşadı mı?"