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İmamoğlu’nun seçimleri kazanması, Kuşadası’nda kutlandı

Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran seçimlerini kazanması Kuşadası’nda büyük bir coşkuyla kutlandı.

25 Haziran 2019 Salı 12:52
İmamoğlu’nun seçimleri kazanması, Kuşadası’nda kutlandı

Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran seçimlerini kazanması Kuşadası’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen kutlamada konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Türkiye artık barış, birlik ve beraberlik istiyor. 5 yıl boyunca bu hizmeti layıkıyla yaptığımız takdirde çok iyi biliyoruz ki Türk milleti, Millet İttifakı’nın adaylarına Türkiye’yi yönetme görevi verecektir” dedi.


Ünlü grup Necati ve Saykolar’ın sahne aldığı kutlamaya çok sayıda Kuşadalıyla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İyi Parti Kuşadası İlçe Başkanı Nevzat Turan ve ilçe yöneticileri katıldı.


Kutlama programında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 23 Haziran İstanbul seçim sonucunun milli iradenin zaferi olduğuna dikkat çekerek, “Nefret diline karşı sevgi tohumları ekildi. 31 Mart’ta ekilen sevgi tohumları 800 bin çiçek olarak açtı. Şu anda ülke nüfusunun yüzde 48’ini Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile beraber Millet İttifakı yönetiyor. Toplumu ötekileştiren iradeye karşı 23 Haziran’da İstanbul’da Türkiye çok ciddi bir ders vermiştir. Türkiye artık barış, birlik ve beraberlik istiyor. Bu seçim sonuçları, hak, hukuk, adalet diyerek yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu’nun finalidir. Ancak 23 Haziran seçim sonuçları bir görevdir. Halk Millet İttifakı’nın belediyelerine bir görev vermiştir. Bu görevi layıkıyla yaptığınız takdirde, 5 yıl sonra size bu ülkeyi yönetme görevi vereceğiz demiştir. Biz Millet İttifakının belediye başkanları olarak bu görevin bilinciyle başımız önümüzde, elimiz vicdanımızda, milletin ne istediğine kulak vererek hizmet edeceğiz. 5 yıl boyunca bu hizmeti layıkıyla yaptığımız takdirde çok iyi biliyoruz ki Türk milleti, Millet İttifakı’nın adaylarına Türkiye’yi yönetme görevi verecektir. Bizim bir tek patronumuz vardır. O da halktır. Bugün sizlerin huzurunda ve İstanbul halkının önünde minnetle ve saygıyla eğiliyorum ve Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığını yürekten kutluyorum” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından ünlü grup Necati ve Saykolar seslendirdikleri şarkılarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi zaferinin coşkusunu Kuşadalılara yaşattı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:52
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