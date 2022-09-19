İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Özkan, 6'lı masayı bombaladı!

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2019 yerel seçiminde Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasını yürüten Necati Özkan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde 6’lı masaya eleştiride bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu TOKİ Projesi’ne dikkat çeken Özkan, “İktidar her gün yeni proje açıklama peşindeyken muhalefetin ayda bir buluşması ne kadar doğru?” dedi.

"Bu hamle, iktidar için seçmen kaybını durdurmak ve hatta geri kazanmak yolunda bir kilometre taşı.” ifadesini kullanan Necati Özkan, “25 milyar dolara yakın taze para, ciddi dış politika hamleleri ve yeni ekonomik projeler... İktidar adım adım kampanyasını örüyor. Seçim gününden önce seçimleri kazanmak için atak yapıyor.” diye yazdı.

"Ayda bir buluşmaları ne kadar doğru?"

İktidarın çalışmalarına değinen Özkan, yazısının devamında 6’lı ittifakın içinin boş oluşunu şöyle anlattı:

Peki muhalefet? Muhalefetin gündem ve algı yaratma becerisi yeterli mi? İktidar bileşenleri her gün yeni bir proje açıklama peşindeyken muhalefet bileşenlerinin ayda bir buluşması ne kadar doğru? Muhalif yetkililerin 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' dışında bir söylem hazırlığı var mı? O söylem seçmeni inandırabiliyor mu? Hatırlatmak isterim ki insanların size ve projelerinize inanması işin başlangıcıdır. İnsanlar size inanmadıkça gerçek bile gerçek değildir!