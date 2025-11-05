  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifade vermek için emniyete geldi!
Gündem

İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifade vermek için emniyete geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifade vermek için emniyete geldi!

İstanbul tarihinin en büyük vurgununu gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

ADLİ KONTROL KARARI

Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat yazısı yazılmıştı.

Şüpheler hakkında sulh ceza hakimliğince "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Ekrem İmamoğlu darbe girişimi sabahı neredeydi? Casusluk tutuklusunun konumu ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu darbe girişimi sabahı neredeydi? Casusluk tutuklusunun konumu ortaya çıktı

Gündem

Ekrem İmamoğlu darbe girişimi sabahı neredeydi? Casusluk tutuklusunun konumu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı gözaltına alındı

Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı gözaltına alındı

Mansur, Ekrem'i aratmıyor!
Mansur, Ekrem'i aratmıyor!

Gündem

Mansur, Ekrem'i aratmıyor!

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TURAN

İBB yi dolandıran derken.Adam her suctan beraat etti.Senaryo casusluktan tutuklandı.Sanki Tayyip aday olacak.Ekremden korkuyor.Erdoganı bu ülke halkı istemiyor.Turkiyeyi yıkan biri bu işlerle neden ugraşır

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23