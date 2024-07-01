İmamoğlu'nun o hamlesi CHP'yi çok fena karıştırdı! "Büyük inşaat işleri" detayı dikkat çekti

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun ihraç taleplerinin partide büyük tartışma çıkardığını yazdı. Övür, İmamoğlu'nun parti yönetimine yönelik eleştirilerinin ve ihraçların hızlandırılmasını istemesinin parti içindeki gerilimi artırdığını belirtti. İmamoğlu'nun, ihraçlarla ilgili sözlerinin gündeme damgasını vurduğunu ifade eden Övür, CHP'lilerin bu durumu büyük inşaat işleri ve para meseleleriyle ilişkilendirdiğini aktardı. İşte Övür'ün dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

"CHP içinde gizli gizli sürdürülen asıl kavga Özel ile İmamoğlu arasında. Dün Özel ile İmamoğlu İstanbul Florya'da toplantıda bir araya gelince bu kavga biraz daha alenileşti. Toplantı gündemine İmamoğlu'nun "ihraçlarla" ilgili sözleri damgasını vurdu. CHP'lilere göre İmamoğlu, hem genel başkanına hem de parti yönetimine adeta "ayar" vererek partide ihraçların hızlandırılmasını istiyordu. Bu işin arka planında da İstanbul'da CHP'lilerin önce karşı çıkıp sonra onayladıkları büyük bir inşaat işi vardı. Bu da İBB eksenli "balya balya paralar" meselesinin bitmediğini gösteriyor."



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