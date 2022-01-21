İmamoğlu'nun metrosunda skandal manzara!

Göreve geldiği günden bu yana icraat değil şov yapan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sine bağlı metroda skandal bir görüntü kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Yenikapı-Hacıosman hattındaki metronun kapısında seyir halindeyken arıza meydana geldi. Trenin, Seyrantepe İstasyonuna kadar açık kapıyla ilerlemesi bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Söz konusu manzara, İmamoğlu yönetiminin insan hayatına ne kadar önem verdiğini de gözler önüne serdi.