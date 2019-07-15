İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

Yalan ve boş vaatlere dayandırdığı seçim kampanyası sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren Ekrem İmamoğlu’nun, kurumun en stratejik birimine yaptığı ‘partizan’ atamanın usulsüz olduğu belirtildi. İBB Bilgi İşlem Dairesi’ne atadığı Şeref Can Ayata’nın sicilinin arızalı olduğu belirlendi.

Hukuksuzluğa direnen müdüre tırpan

CHP’li Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz, 31 Mart sonrasındaki “veri kopyalama” hukuksuzluğuna direnen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut’u görevden aldı. “Ölürüm verileri kopyalatmam” diyerek skandala geçit vermeyen Karabulut’un yerine İmamoğlu, Şeref Can Ayata’yı atadı. İBB’nin en stratejik birimi olan Bilgi İşlem’in başına getirilen Şeref Can Ayata’nın sicilinin arızalı olduğu belirlendi. Ekrem’in müdürü Ayata’nın, birim müdürü veya müdür vekili olabilmek için gerekli yasal şartları taşımadığı, bu sebeple geçmişte Silivri Belediyesi’ndeki görevinden atıldığı bildirildi.

-Şeref Can Ayata

Silivri’den atılan adamı getirdi

CHP’de olduğu dönemde Silivri Belediyesi’nin Bilgi İşlem Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Şeref Can Ayata’nın bu görevde bulunması için yeterli olmadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nın uyarısı üzerine Kasım 2015’te Silivri’deki görevinden alındığı kaydedildi. Ayata’nın görevden alınmasının ardından tuhaf kararla Şişli Belediyesi’ne kaydırıldığı öğrenildi.

İmamoğlu tarafından İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı yapılan Ayata’nın İBB internet sitesindeki “özgeçmiş” kısmının boş bırakılması dikkat çekti. Atama, hem yetkinlik hem de liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi.

Liyakati yok, partizanlığı var

Belediyedeki atamalarda partizanlığı değil liyakati esas alacağını vaat eden İmamoğlu’nun, CHP’den başka geçmişi bulunmayan Ayata’yı stratejik göreve getirmesi tartışma konusu oldu. Sözde partizan olmayan İmamoğlu’nun atamasını yaptığı Ayata’nın kariyeri tamamen CHP’den ibaret.

İBB’nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na getirilen Ayata’nın kariyeri şöyle: CHP Gençlik Kolları, CHP Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, CHP Silivri Belediyesi Silkent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, CHP Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü.