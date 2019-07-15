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İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

31 Mart seçimlerinden sonra ‘mazbatam mazbatam’ diye ortalığı velveleye vererek geçici görev yaptığı 18 günde belediyenin verilerini adeta FETÖ taktiğiyle dışarıdan getirttiği şahıslara kopyalatmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mağdur edebiyatıyla rekor kırdığı yenilenen seçimden sonra da bu huyundan vazgeçmiyor... Proje Ekrem’in son olarak İBB Bilgi İşlem’in başına getirdiği Şeref Can Ayata’nın da Silivri Belediyesi’nden kovulduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:21
İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

Yalan ve boş vaatlere dayandırdığı seçim kampanyası sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren Ekrem İmamoğlu’nun, kurumun en stratejik birimine yaptığı ‘partizan’ atamanın usulsüz olduğu belirtildi. İBB Bilgi İşlem Dairesi’ne atadığı Şeref Can Ayata’nın sicilinin arızalı olduğu belirlendi.

Hukuksuzluğa direnen müdüre tırpan

CHP’li Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz, 31 Mart sonrasındaki “veri kopyalama” hukuksuzluğuna direnen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut’u görevden aldı. “Ölürüm verileri kopyalatmam” diyerek skandala geçit vermeyen Karabulut’un yerine İmamoğlu, Şeref Can Ayata’yı atadı. İBB’nin en stratejik birimi olan Bilgi İşlem’in başına getirilen Şeref Can Ayata’nın sicilinin arızalı olduğu belirlendi. Ekrem’in müdürü Ayata’nın, birim müdürü veya müdür vekili olabilmek için gerekli yasal şartları taşımadığı, bu sebeple geçmişte Silivri Belediyesi’ndeki görevinden atıldığı bildirildi.

-Şeref Can Ayata

Silivri’den atılan adamı getirdi

CHP’de olduğu dönemde Silivri Belediyesi’nin Bilgi İşlem Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Şeref Can Ayata’nın bu görevde bulunması için yeterli olmadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nın uyarısı üzerine Kasım 2015’te Silivri’deki görevinden alındığı kaydedildi. Ayata’nın görevden alınmasının ardından tuhaf kararla Şişli Belediyesi’ne kaydırıldığı öğrenildi.

İmamoğlu tarafından İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı yapılan Ayata’nın İBB internet sitesindeki “özgeçmiş” kısmının boş bırakılması dikkat çekti. Atama, hem yetkinlik hem de liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi.

Liyakati yok, partizanlığı var

Belediyedeki atamalarda partizanlığı değil liyakati esas alacağını vaat eden İmamoğlu’nun, CHP’den başka geçmişi bulunmayan Ayata’yı stratejik göreve getirmesi tartışma konusu oldu. Sözde partizan olmayan İmamoğlu’nun atamasını yaptığı Ayata’nın kariyeri tamamen CHP’den ibaret.

İBB’nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na getirilen Ayata’nın kariyeri şöyle: CHP Gençlik Kolları, CHP Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, CHP Silivri Belediyesi Silkent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, CHP Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:21
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Ekrem İmamoğlu
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  4. İBB Bilgi İşlem Dairesi
  5. Şeref Can Ayata
  6. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  7. veri kopyalama
  8. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut
  9. Bilgi İşlem
  10. Silivri Belediyesi
  11. CHP
  12. Şişli Belediyesi
  13. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı
  14. CHP Gençlik Kolları
  15. CHP Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
  16. CHP Silivri Belediyesi Silkent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
  17. CHP Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

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