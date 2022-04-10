İmamoğlu'nun İSPARK'ında büyük skandal

Ekrem İmamoğlu'na bağlı İSPARK'ın genel müdürü Hakan Orhun'un, park ücretlerine zam yapılması için personel ile görüşüp, "Gidin meclis üyelerine baskı yapın" dediğinin iddia edildiğini belirten Serkan Fıçıcı, "Doğruysa iş çığırından çıkmış demektir" ifadelerini kullandı. Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında, söz konusu skandalın ayrıntılarına yer verip şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 Mart 2022'de ne demişti.

-"İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54.44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun"...

Ne oldu?

-Yalan çıktı.

İBB'nin otopark işletmeciliği yapan yani oturduğu yerden para kesen iştirak şirketi İSPARK'ın Genel Müdürü Hakan Orhun personele mesaj atmış.

Bakın ne diyor:

"Her geçen gün artan hayat pahalılığına karşı siz kıymetli çalışanlarımızı korumak için çalışıyoruz. Bu kapsamda her ne kadar sendikal yetki konusunda sıkıntılar olsa da sizlere %54.4 oranında zam yapmak arzusundayız. 16 Milyon İstanbulluya güvenli sağlıklı otopark hizmeti sunan İSPARK'ın bu artışı yapabilmesi için yeni İSPARK ücret tarifelerini İBB Meclisi'ne sunduk. Yeni otopark ücretlerinin bu ayki Meclis'te kabulü durumunda siz kıymetli personelimize %54.4 oranında zam yapılacağını duyurur, tüm siyasi partilerin çalışanlarımızın yanında olmasını temenni ederim"....

Ne demek bu?

-Anlayabilen yok!

İSPARK daha Ocak ayında tarifesini zamlandırmadı mı?

-Öyle ama sıfır maliyetle oturduğu yerden para kesen şirket bile demek ki kötü yönetimin kurbanı oldu.

Personeline attığı mesajla aslında "tarifeye zam yapabilirsek sizin maaşlarınızı da artırırız, bakmayın siz Ekrem İmamoğlu'nun lafına, ben onu tanımam, bildiğimi okurum" demeye getiren, en hafif tabiriyle bunu ima eden İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun'un bununla da kalmadığı sahaya indiği, personel ile birebir görüşüp "gidin meclis üyelerine baskı yapın" dediği iddia ediliyor.

Doğruysa iş çığırından çıkmış demektir.

Bir de...

İmamoğlu'nun "tüm personele %54.44 maaş artışı" sözü ile ilgili gerçekleri de hatırlamakta fayda var.

Ne olmuştu?

-Sendikaların yetki sorunları sebebiyle İBB, iştirak şirketleri İSBAK, İSTON, İSFALT, KÜLTÜR AŞ, İSPARK ve bağlı kuruluş İETT ile sözleşme yapamamıştı. Bunun üzerine İBB Meclisi, Ak Parti ve MHP oylarıyla personel maaşlarına %50 zam kararı almıştı. Ama İmamoğlu bu kararı veto etti ve "daha fazla veriyorum artış %54.44 olacak" diye hava basmıştı.

Boşuna üflemiş.

Bastığı hava İSPARK'ın Genel Müdürü'nü bile serinletemediğine göre...

Başka söze gerek var mı?"