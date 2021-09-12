İmamoğlu'nun göndermesi Kılıçdaroğlu cephesini fena bozdu

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken, CHP’de başlayan adaylık yarışı devam ediyor. CHP kulislerinde ismi öne çıkan isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu, son verdiği röportajında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, “Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun bu sözleri parti içinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na gönderme yaptığı şeklinde değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, “İkinci dönem de devam etmeliler” demişti. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla kamuoyunda ters düşmemek için bu ifadeleri kullandığı konuşuluyor. Kulislerde, İmamoğlu’nun konuşmasının devamında söylediği, “Birilerinin dediği gibi ‘İstanbul’u alan Türkiye’yi alır’ tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olurum” cümleleri ile de cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapatmama mesajı verdiği ifade ediliyor.

Kulislerde, İmamoğlu’nun geri planda kalarak adaylık çalışmalarını gizli yürüteceği dillendiriliyor. İmamoğlu’nun Millet İttifakı ortakları HDP ve İYİ Parti ile de arayı iyi tutarak adaylık çalışmaları yürüteceği belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak