İmamoğlu’nun gölgesi İBB’deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel’e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin!

Gürsel Tekin’in sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Bugün bir gazeteye verdiği röportajda yapılan yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları açık açık anlatan Ertan Yıldız, ilk duruşmadan sonra belediye meclis üyeliğinden de istifa edeceğini açıkladı. Buradan CHP’yi yönetenlere soruyorum: Bu partinin öz evlatlarını, sadece bizimle bir fotoğraf verdi diye hiçbir gerekçe göstermeden ihraç edebiliyorsunuz. Ama konu Ertan Yıldız olunca aynı kararlılığı neden göremiyoruz? Partiden ihraç etmeniz gereken kişiyi ihraç edemediniz. Kendisi istifa etti. Aylardır Bakırköy Belediye Meclisi toplantılarına katılmıyor. Buna rağmen devamsız göstermiyorsunuz, “izinli” sayıyorsunuz.”

GÖRELİM BAKALIM KUDRETİNİZİ

“Bu nasıl bir keyfiyet? Bu nasıl bir parti ahlakı? Bugün çıkıp kendi ağzıyla yapılan yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları anlatan bir isim var ortada. Peki siz neyi bekliyorsunuz? Madem önünüze geleni ihraç edebiliyorsunuz, gösterin bakalım CHP’deki yöneticilik kudretinizi. Ertan Yıldız’ı belediye meclisinden de düşürün de görelim. Bugün bu partiye verdiğiniz zararın hesabını er ya da geç CHP’nin gerçek evlatları sizlerden soracaktır.