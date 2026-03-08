  • İSTANBUL
Gündem İmamoğlu'nun gölgesi İBB'deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel'e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin!
Gündem

İmamoğlu’nun gölgesi İBB’deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel’e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İmamoğlu’nun gölgesi İBB’deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel’e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin!

CHP’nin şaibe nedeniyle mahkeme kararıyla iptal edilen kongresinin ardından yine mahkeme tarafından İstanbul İl yönetimine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, ‘İmamoğlu’nun gölgesi’ olarak anılan eski İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız’ın belediyedeki yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları tek tek anlatmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimine seslendi. Tekin “Er geç siz de hesap vereceksiniz” dedi.

Gürsel Tekin’in sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Bugün bir gazeteye verdiği röportajda yapılan yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları açık açık anlatan Ertan Yıldız, ilk duruşmadan sonra belediye meclis üyeliğinden de istifa edeceğini açıkladı. Buradan CHP’yi yönetenlere soruyorum: Bu partinin öz evlatlarını, sadece bizimle bir fotoğraf verdi diye hiçbir gerekçe göstermeden ihraç edebiliyorsunuz. Ama konu Ertan Yıldız olunca aynı kararlılığı neden göremiyoruz? Partiden ihraç etmeniz gereken kişiyi ihraç edemediniz. Kendisi istifa etti. Aylardır Bakırköy Belediye Meclisi toplantılarına katılmıyor. Buna rağmen devamsız göstermiyorsunuz, “izinli” sayıyorsunuz.”

GÖRELİM BAKALIM KUDRETİNİZİ

“Bu nasıl bir keyfiyet? Bu nasıl bir parti ahlakı? Bugün çıkıp kendi ağzıyla yapılan yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları anlatan bir isim var ortada. Peki siz neyi bekliyorsunuz? Madem önünüze geleni ihraç edebiliyorsunuz, gösterin bakalım CHP’deki yöneticilik kudretinizi. Ertan Yıldız’ı belediye meclisinden de düşürün de görelim. Bugün bu partiye verdiğiniz zararın hesabını er ya da geç CHP’nin gerçek evlatları sizlerden soracaktır.

