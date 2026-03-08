  • İSTANBUL
Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı
IHA

Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı

İstanbul’un simge yapılarından yaklaşık 300 yıllık Tophane Çeşmesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi.

#1
Foto - Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı

İstanbul’da Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi eserlerden biri zarar gördü.

#2
Foto - Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen tarihi yapı, yaklaşık üç asırdır İstanbul’un en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesinin özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmında yakılan ateş nedeniyle zarar gördüğü görüldü.

#3
Foto - Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı

Tarihi esere verilen zarar, çevrede bulunanların da tepkisini çekerken, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan, çeşmenin üzerindeki is ve kurumun temizlenmesi amacıyla ekiplerin çalışma yapacağı öğrenildi.

#4
Foto - Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı

Taksi şöförü Veysi Astam, çeşmenin şu anki durumunun kötü olduğunu ifade ederek, "Biz genelde taksiciler burada çalışıyoruz, bu bölgede çalışıyoruz. Gerçekten dikkat çeken bir çeşme, uzun zamandır var olan bir çeşme. Gayet güzel, turistlerin de dikkatini çeken bir çeşme. Soğuktan dolayı muhtemelen evsizler yakmış. Yetkililer tarafından temizlenirse gayet iyi olur. Şu anda kötü gözüküyor gördüğünüz gibi. Ateş yakılmış, kül halinde bekliyor şu anda" dedi.

