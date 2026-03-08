Tarihi yapıda hasar oluştu! 300 yıllık Tophane Çeşmesi yakıldı

Taksi şöförü Veysi Astam, çeşmenin şu anki durumunun kötü olduğunu ifade ederek, "Biz genelde taksiciler burada çalışıyoruz, bu bölgede çalışıyoruz. Gerçekten dikkat çeken bir çeşme, uzun zamandır var olan bir çeşme. Gayet güzel, turistlerin de dikkatini çeken bir çeşme. Soğuktan dolayı muhtemelen evsizler yakmış. Yetkililer tarafından temizlenirse gayet iyi olur. Şu anda kötü gözüküyor gördüğünüz gibi. Ateş yakılmış, kül halinde bekliyor şu anda" dedi.