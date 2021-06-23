İmamoğlu’nun bir hizmet daha! Şaka değil gerçek
İstanbul’a belediye başkanı seçildiğinden beri yapamadığı hizmetlerle gündem olan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, şaka gibi bir icraate daha imza attı. Bir dere kenarına yaptırdığı korkuluklar vatandaşları isyan ettirdi.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere CHP’li İBB tarafından skandal bir restorasyon gerçekleştirildi. Aylardır süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şoke oldu. Koruma demirleri derenin içerisine koyuldu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadı.
Vatandaşa faydası olmaması için özel çaba harcanıyor
Mahallede yaşayan ve koruma demirleri ile ilgili konuşan Hüseyin Laloğlu, "Biz buranın kapalı gitmesi ile ilgili defalarca dilekçe verdik. Kapalı olsaydı buraya çöp falan da düşmezdi ama şu anda burada yapılan korkuluklar çok anlamsız yani. Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer neden böyle oldu anlayamadık yani" şeklinde konuştu.