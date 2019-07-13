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İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlara karşı sesini çıkarmayan Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan afişlere tepki gösterdi. Vatandaşlar ise Gökhan Özoğuz'a sosyal medyadan sert tepki gösterdi. CHP'li İmamoğlu ise Özoğuz için "beğendiğini" söylemişti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:26
İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!

 yeniakit.com.tr 

Yerel seçimlerde HDP ile CHP'yi destekleyen Gökhan Özoğuz, "Türk askerinin itibarını zedeliyor" bahanesiyle 15 Temmuz afişlerini hedef alması sosyal büyük tepkiye neden oldu.

'15 Temmuz Destanı' adı verilen afişlerin görüntülerini paylaşan Özoğuz, sosyal medyada imla kuralı tanımadı ve "Bu çizİmlerinden nefret ediyprum !Çok yanlış .Olayı sanki bütün TÜRK ASKERİ yapmış gibi hissettiriyor ,Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba ? diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir . BUNLAR DERHAL YASAKLASIN" mesajını paylaştı.

 

Sosyal medyadan büyük tepki çekti

Şehitleri hatırlamayan ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde bu tepkiyle dikkat çeken Gökhan Özoğuz'a vatandaşlardan sert tepki geldi. Sosyal medyada vatandaşlar "Gökhan herkesi kendi zeka seviyen gibi sanma, Türk milleti kendi askerini tanır", "Bu milletin gönlünde şerefli Türk askerinin yeri de vardır itibarı da", "Hem polis ve asker düşmanlarına oy verip hem de Türk askeri duyarı kasmak karaktersizliktir", "Darbeyi kim yaptı peki palyaçolar mı?", "Darbe gerçekleşseydi kahraman Mehmetçik yönetime el koydu diye sevinecektin", "Bu millet o resimdekilerin kim olduğunu biliyor" gibi tepkilerde bulundu.

İmamoğlu "Beğendiğim sanatçı" demişti

İmamoğlu, kendisini ziyaret eden Athena grubunun kurucuları, Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri, Saraçhane'deki makam odasında ağırlamış ve "Benim uzun yıllardır keyifle takip ettiğim 2 kardeş, tabii grupları da aynıydı. Sadece sanatları değil, bence ülkeye, dünyaya, insana yaklaşımları ve manevi taraflarıyla çok beğendiğim 2 insan ama bir yönüyle de 2 hemşehri. İstanbul'da beraber yaşıyoruz. Beni ziyarete geldiler. Keyif aldım." demişti.

İşte vatandaşların sosyal medyadan gösterdiği o tepkiler

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:26
  1. İstanbul
  2. Gökhan Özoğuz
  3. 15 Temmuz
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Libero Libero 12 dk önce
    Türk Milletinin aklınla alay etme,dilinin aklındaki baklayı kimse yemez.
  • sukrusukru1 sa önce
    İşte böyle şerefsizler darbeci hainleri yakalayan halkın o şefsizlerin sırtındaki üniformayı onlara layık görmeyip soymasınada tepki göstermişlerdi.
  • MahoMaho1 sa önce
    Tasmalı it kendini ne sanıyor . Ey müslüman bu iti adam yerine koyup dinlemeyin bunlar sanatçı değil olsa olsa yal yiyen hain olur
  • danacıdanacı1 sa önce
    ulan sarı dana bu işlerden sen ne anlarsın eline mikrofonu alıp kıçına neft sürülmüş kediler gibi ciyaklamakmı sandın bu afişleri
  • meçulmeçul1 sa önce
    piç belli eder derdini böyleleri piçlik yapmak için elinden geleni yapar.....
  • MemoMemo1 sa önce
    Bu damgalı itleri adam yerine koyup boyutmeyin bunlar damgalariyle zaten lanetli
  • Cevat Cevat 1 sa önce
    GÖKHAN OGUZSEN SEREFSIZ BU TOPRAKLARIN INSANI DEGILSI...N.......SEN GALIBA SABATAIST YAHUDISIN..SENIN MEMLEKETIN ISRAIL GIT DEFOL...ORAYA.......................15 TEMMUZ ABD DARBRSIYDI.....FETO  COCUKLARIYLANYAPMAK ISTEDI.....................APARAT MASA YAHUDI RABININ PICIFETO..LAGIM PISLIGI..................ISLAMDECCALI KAFIRI AHRES............SURATSIZ NURSUZLAGIM CUKURUBAK KACTILAR.....KACAMAYANLARGÖDESTELER.............HAINLER...............................
  • NuriNuri1 sa önce
    Gokhan, hadsiz karaktersiz adam sen bu ulkeden defol git baska yere, sumuklu adam me kadar cirkin adamsin, aynaya bak once, vatansiz, milletsiz, bayraksiz adam sen Haymatlos sun haydi ordan
  • hercaihercai1 sa önce
    BAHSETTIKLERIN TURK ASKER KILIKLI SIYONIST USAKLARIDIR! CEZALARI DA BELLI OLDU ZATEN! TURK ASKERI KENDI VATANDASINA, MECLISINE, VATANININ TOPRAGINA BOMBA ATMAZ, ADAM KATLETMEZ BAY KIRMIZI!
  • hsnhsn1 sa önce
    ahlaksız adam . askerimize ve vatanımıza kast eden pkk destekli h d pile chp ittifakına neden ses çıkarmadın. utanmadan aletimizi seviyor numarası yapıyor. onun sevdiği asker tipi kemalissttt islam düşmanı üniformalı amerikan uşakları
  • Bunu FETÖden başka kim ister Bunu FETÖden başka kim ister 1 sa önce
    Milletin silahını millete doğrultan asker kılığındaki teröristleri unutmak ne mümkün?
  • Güler gulerGüler guler1 sa önce
    Hadi lan deyyusun oğlu sen Türk kanı bile taşımıyorsun senin gibi kemirgenler sahneye çıkıp kalça sallayarak trilyonları kazanan hainler ne hikmetse hainlik olunca baş rolde olursunuz ülke savunmak olsa fare gibi girecek delik ararsınız
  • HaticeHatice1 sa önce
    Bu kendini ne saniyor o 15 temmuzda darbe yapanlar bu ulkenin gercek askerleri degildi onlar bu ulkeye zarar vermek icin egitilmis ajanlardi kim bu dogmeli bir tarikata bagliymis birisi bekediye baskani secildi sanki onu bunlar idare ediyor zaten secilende is yapmak icin secilmedi yalanla dolanla secildiler ama bu halk hem yukari cikarir hemde pat diye yere atar bunu fazla otturmesinler secimlerden sonra en cok bunun sesi cikiyor
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Ulan sarı aptal domuz, bu askerlerin herkes Siyonist Amerikan askeri, feto piçleri olduğunu herkes biliyor da ; bir tek sen mi bilmiyorsun dangalak
  • AliAli1 sa önce
    Türk askeri kimliğinden öte insan cinsi altında darbe yaptılar. O halde insanları çağrıştırıyor diye insan gibi resmedilmemeli mi
  • Hasanali koseHasanali kose1 sa önce
    Boyle sozum ona insan bile demeyegerek yok bunlar hayatlarini istedigi gibin yasayadegilmi evet ozaman neyi konusalim bizler hayatlarini Allahu Tealanin cizdigi gibin habibinin dedigi gibin yasamaya gayret gosterene insan diyoruz oda iman sahibi olandir
  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    Sarı domuz türk milleti olarak senden nefret ediyoruz meymenetsiz dengesiz hergele
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Bu insan musveddesini lutfen hic kaale almayin. Gundem olmasina izin vermeyin. O zaman balon gibi snip gider

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