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Gündem İmamoğlu'nun beceriksizliğini hükümet üstlendi! Otobüs, minibüs, taksi ruhsatlarına yasal düzenleme
Gündem

İmamoğlu'nun beceriksizliğini hükümet üstlendi! Otobüs, minibüs, taksi ruhsatlarına yasal düzenleme

Yeniakit Publisher
2023-11-19 09:16:00 - 2023-11-19 09:24:21
İmamoğlu'nun beceriksizliğini hükümet üstlendi! Otobüs, minibüs, taksi ruhsatlarına yasal düzenleme

İstanbul Belediyesi’nin içinden çıkılmaz hale soktuğu taksici ruhsatları sorununa hükümet el attı. İstanbul'da minibüs, otobüs ve taksi esnafının belediyelerle kangren haline gelen ruhsat sorunlarını çözecek yasal düzenleme hazırlanıyor. Ruhsat süresi ve bedeline standart gelecek.

Hükümet taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafın ruhsat sorununu belediyelerin inisiyatifinden çıkarıp yasal zemine oturtmak için harekete geçti.

STANDART GETİRİLECEK

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, esnafın mülkiyetle alakalı sorunlarını ve tedirginliklerini ortadan kaldıracak teklif hazırladıklarını, düzenlemenin yerel seçimlerden önce Meclis'e gelebileceğini açıkladı.Edinilen bilgilere göre, yeni düzenlemeyle, minibüs, otobüs ve taksi esnafının ruhsat süreleri uzatılacak. Böylece esnafın '1 yıl sonra ruhsat alabilecek miyim' tedirginliği sona erecek. Ruhsatların nasıl ve hangi süreyle verileceği yasal zemine oturtulup, standart sağlanacak. Her belediyenin farklı uygulaması da son bulacak.

1 YILLIK VERİYORLAR

Özel halk otobüsleri, minibüsler, taksiler işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında ancak belediyelerin yönetim ve denetimine bağlı olarak toplu taşıma hizmeti sunuyor. Toplu taşıma esnafı, ticari plaka almak için her il ve ilçe belediyesinin toplu taşıma müdürlüklerine müracaat ediliyor. Belediye, sınırları ve mücavir alan içerisinde toplu taşıma hizmeti veren esnafın hat güzergahını belirleyip, ruhsat veriyor. Belediyeler çıkardıkları yönetmeliklerle ruhsatların nasıl ve hangi koşullarda verileceğini belirliyor.

HER YERDE AYRI

Kimi belediye 49, kimi 1 yıllığına ruhsat veriyor. Her ay ya da yıllık olacak şekilde toplu taşıma esnafından ruhsat bedelini alıyor. Bu bedel, her yıl yeniden değerleme oranında da artırılıyor. Belediye bir yıl sonra kanuna, yönetmeliğe, emir ve talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle esnafın ruhsatını geri alabiliyor ya da yenilemeyebiliyor. Bu durumda, toplu taşıma esnafı hiçbir hak iddia edemiyor. Yatırım yapmak isteyen de önünü göremiyor.

CİRO ÜZERİNDEN BEDEL GÜNDEMDE

Yeni düzenlemeyle, ciro üzerinden ruhsat bedellerinin alınması planlanıyor. Teklife göre, aylık cironun en az 5, en fazla 15 günü kadar yıllık olarak ruhsat bedeli alınması, ruhsat sürelerinin de uzatılması gündemde.
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HAK SAHİPLİĞİ TEMİNAT ALTINA ALINIYOR

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, 3 yıldır konuyu gündeme getirdiklerini, yeni düzenlemenin esnafın önünü görmesini sağlayacağını belirtti. Soydaş, şöyle konuştu: "Toplu taşıma sektörü ciddi yatırım yapılan sektör. 1 yıllık ruhsatlar verildiğinde esnaf, eskiyen otobüsünü veya minibüsünü değiştirmek istese bankalardan kredi almakta zorlanıyor. Bir de her belediyede ruhsat süreleri ve ücretleri farklı…

 

Bu konu bir standarta kavuşacak. Ruhsat yenileme süreçleri uzadığında esnaf daha rahat yatırım yapacak vatandaş da daha güvenli araçlarla ulaşımı sağlayacak. Hak sahipliği kanunla teminat altına alınmış olacak. Geçmişte bazı belediyelerde yaşadık. Arkadaşlarımız belediyelerin sonradan ihaleler yaparak taşımacılığı kendi uhdelerine almasıyla mağduriyet yaşadı."

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Yorumlar

Alï

Her şeyi güzel oluyor, genç ve yakışıklı jön bir başkan seçmisti ya hdpkk ve saatli vatandaşlar,eyu partililer..
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