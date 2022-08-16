İmamoğlu’nun beceriksizliği şarkılarda yer almaya başladı!
2019 Yerel Seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, beceriksizlikleriyle günden olmaya devam ediyor. Sosyal medyada “sütten kule” rap şarkısında İmamoğlu’nun 3 yılda yaptığı becerensizliklerine yer verildi. Şarkı Twitter’da 1 milyondan fazla görüntüleme alırken, aynı video Youtube de ise 6 saate 14 binden fazla görüntülenme aldı.
YENİ AKİT ANKARA
2019 Yerel Seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, beceriksizlikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada “sütten kule” şarkısında İmamoğlu’nun 3 yılda yaptığı beceriksizliklerine yer verildi.
Şarkı Twitter’da 1 milyondan fazla görüntüleme alırken, aynı video Youtube de ise 6 saate 14 binden fazla görüntülenme aldı.
2019 Yerel Seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, 3 yılda İstanbullu vatandaşları rezil etmesi şarkılarda da yer veriliyor.
İmamoğlu’nun bütün rezilliklerinin anlatıldığı Sütten Kule isimli şarkı sosyal medya üzerinde Türkiye gündemine otururken video paylaşım platformunda da 6 saatte 14 binden fazla izlendi.