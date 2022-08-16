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Gündem İmamoğlu’nun beceriksizliği şarkılarda yer almaya başladı!
Gündem

İmamoğlu’nun beceriksizliği şarkılarda yer almaya başladı!

2019 Yerel Seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, beceriksizlikleriyle günden olmaya devam ediyor. Sosyal medyada “sütten kule” rap şarkısında İmamoğlu’nun 3 yılda yaptığı becerensizliklerine yer verildi. Şarkı Twitter’da 1 milyondan fazla görüntüleme alırken, aynı video Youtube de ise 6 saate 14 binden fazla görüntülenme aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 17:53:00 -
İmamoğlu’nun beceriksizliği şarkılarda yer almaya başladı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

2019 Yerel Seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, beceriksizlikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada “sütten kule” şarkısında İmamoğlu’nun 3 yılda yaptığı beceriksizliklerine yer verildi.

Şarkı Twitter’da 1 milyondan fazla görüntüleme alırken, aynı video Youtube de ise 6 saate 14 binden fazla görüntülenme aldı.

2019 Yerel Seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, 3 yılda İstanbullu vatandaşları rezil etmesi şarkılarda da yer veriliyor.

 

İmamoğlu’nun bütün rezilliklerinin anlatıldığı Sütten Kule isimli şarkı sosyal medya üzerinde Türkiye gündemine otururken video paylaşım platformunda da 6 saatte 14 binden fazla izlendi.

 

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

YAHU ADAMLA UĞRAŞMAYIN,ÇALIŞACAK ÇALIŞTIRMIYORSUNUZ,ŞU AN KIŞ UYKUSUNDA ,UYANSIN HELE BİR KENDİNE GELSİN BAK NASIL ÇALIŞIP İSTANBULU PIRIL PIRIL YAPACAK.BU KUMAŞ İMAMOĞLUNA BOL GELDİ.

xxxxx

İstanbul'luyu rezil etti, mağdur etti, kendiside REZİL olsun. Megakenti bitirdi. İçki içsin elçi ile gezsin
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