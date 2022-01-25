İmamoğlu'nun beceriksizliği dalga konusu oldu! Savcı Sayan'dan Nusret'li gönderme!

İstanbul'da hayatı zorlaştıran yoğun karda CHP'li İBB'nin tuzlama ve kar küreme çalışmaları yetersiz kalınca Ekrem İmamoğlu sosyal medyada hem tepki aldı hem de dalga konusu oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Nusret'li göndermede bulundu.

İstanbulluları çileden çıkardı

İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı günler hatta haftalar öncesinden sıklıkla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından deklare edilirken, İBB'nin yetersiz çalışmaları adeta İstanbulluları yalnızlığa terk etti. Özellikle dün toplu taşımadaki arıza ve gecikmelerle birlikte yetersiz tuzlamadan dolayı araçların yolda kaldığı sırada Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı restoranında keyif yapması İstanbulluları çileden çıkardı.

Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na gönderme

İBB yönetimine bir tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, ''İstanbul’a 20 cm kar yağdı, Herkes afet diyor Kimse beceriksizlik demiyor. Biz bir aydır 1,5 metre karla mücadele ediyoruz Üç ay boyunca bunu çekiyoruz,Kimse afet demiyor.Anadolu şehirlerinin kaderi mi? anlamadım gitti. Üstelik İstanbul’un tuz uzmanı Nusret’i var Bizde o da yok.'' ifadelerini kullandı.