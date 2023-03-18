İmamoğlu'nun baş yalakalarından Gökhan Özoğuz Muharrem İnce'yi böyle suçladı!

Yeniakit.com.tr

Türkiye adım adım tarihi seçime giderken, 6'lı ittifak masası tüm muhalefeti topyekün Erdoğan düşmanlığında birleştirmeye çalışıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın göz kırpmalarına karşın cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurunca, neredeyse hain ilan edildi.

İnce'yi hedefe koyanlardan birisi de Ekrem İmamoğlu'nun baş yalakalarından Gökhan Özoğuz oldu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda İnce'yi suçlayan Özoğuz, "Sayın İnce, size bu halk asla oy vermeyecek! Çünkü amacınız oy bölmek ama o da olmayacak." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özoğuz mesajına şöyle devam etti: Son dönem sosyal medya çalışmalarınız var onlar da işe yaramayacak. Çünkü sahteler ve laflarla göz boyamaları kaldıracak yerimiz kalmadı. Artık Yeni Türk siyaseti daha temiz olmalıdır!