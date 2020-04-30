İmamoğlu'nun bahanelerine AK Partili isim son noktayı koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı yollar ve metrolar için şimdi de topu AK Parti'nin çoğunlukta olduğu İBB meclisine atmaya çalışması sosyal medyada tepki çekmişti. Son olarak verdiği röportajda metro için borçlanma kredisinin mecliste beklediğini belirten İmamoğlu'na cevap AK Partili Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu twitter üzerinden cevaben yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tümüne onay verdik, yalana gerek yok"

"Yalana gerek yok sayın Başkan. Beceremediğiniz her işte bizi bahane etmeyi bırakın artık Metro ile ilgili bugüne kadar meclise getirdiğiniz tüm borçlanma yetkilerine onay vermedik mi? Şu an İBB Meclisinde 'Metro çalışması' ile ilgili bekleyen hiçbir borçlanma teklifi bulunmuyor."