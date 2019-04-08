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Seçim 2019 Sayfası

"İmamoğlu'nun aceleci tavrı halkın iradesine saygısızlıktır"

Gazeteci Sami Dadağlıoğlu, İstanbul'da yaşanan seçim sonrası tartışmalarına ilişkin; "Ekrem İmamoğlu'nun aceleci tavrı, halkın iradesine saygısızlık anlamına geliyor" dedi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 00:02

Taha Emre Özdemir  Ankara 

Gazeteci Sami Dadağlıoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Dadağlıoğlu; "Muhalefet yerel seçim sürecinde iktidarı, 'medyayı kendi propoganda sürecinde kullanmakla' suçladı. Buna rağmen istediği sonucu alamadığını iddia etti ama şu bir gerçek ki AK Parti 15. kez birinci oldu. Yüzde 52'nin üzerinde oy oranı alan Cumhur İttifakı halk nezdinde karşılık bulmaya devam etti" dedi.

'Millet İttifakı halkta karşılık bulmadı'

Genel çerçevede Millet İttifakı'nın yine bir başarısızlıkla karşılaştığını vurgulayan Dadağlıoğlu; "İYİ Parti, bu seçimde de istenilen sonucu alamadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy oranı da kendisinin kemikleşmiş kitlesi. Millet İttifakı'nın halk nezdinde tam anlamıyla karşılık buldupğunu söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'İmamoğlu halkın iradesine saygısızlık yapıyor'

İstanbul'da yaşanan tartışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dadağlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul'da durum tamamıyla kilitlenmiş vaziyette. 8 ilçede oylar yeniden sayılıyor. Ekrem İmamoğlu, gün içinde birçok kez basın toplantısı düzenleyerek enteresan çıkışlar sergiliyor. 'Bir an evvel benim mazbatımı verin, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim' diyor. Anıtkabir'de şeref defterini de bu sıfatla imzaladı. İmamoğlu'nun bu aceleci tavrını anlayabilmek mümkün değil. Bir an evvel benim mazbatımı verin ve elimi havaya kaldırın demek, halkın iradesine saygısızlık anlamına geliyor. Çünkü ortada açıkça görülebilen birtakım suistimaller iyi niyetle söylersek yanlışlıklar var. Bu yanlışlıkların düzeltilerek sonuçlanması ve her iki tarafın da sakince bu sonucu kabul etmesi gerekiyor"

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 00:02
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Sami Dadağlıoğlu
  4. 31 Mart yerel seçimleri

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