İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı AK Parti Milletvekili Markar Esayan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Belçika'dan attığı skandal tweeti ortaya çıkardı.

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde attığı skandal tweet ortaya çıktı. 251 vatandaşımızın FETÖ'cü darbeciler tarafından şehit edildiği saatlerde CHP'nin adayı İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımda halka 'taşkınlık yapmayın' çağrısı yaparak adeta darbeye sahip çıktığı görüldü. 'Sulh' kelimesini özellikle mi seçti?' İmamoğlu 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Belçikadan yaptığı Twitter paylaşımında "Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız" ifadelerini kullandı. FETÖ'nün darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışanların kendilerini sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri olarak tanıtmaları sonrası İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımda ''Sulh'' kelimesini kullanması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun ''Sulh'' kelimesini kullanmasının bilinçli olarak yapılmış bir seçim olduğunu savunarak 15 Temmuz gecesi darbecilerden yana tavır aldığı yorumlarında bulundu. İşte AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan tarafından paylaşılan İmamoğlu'nun skandal tweeti:



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