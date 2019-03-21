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İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı

AK Parti Milletvekili Markar Esayan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Belçika'dan attığı skandal tweeti ortaya çıkardı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:03
İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde attığı skandal tweet ortaya çıktı. 

251 vatandaşımızın FETÖ'cü darbeciler tarafından şehit edildiği saatlerde CHP'nin adayı İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımda halka 'taşkınlık yapmayın' çağrısı yaparak adeta darbeye sahip çıktığı görüldü. 

'Sulh' kelimesini özellikle mi seçti?'

İmamoğlu 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Belçikadan yaptığı Twitter paylaşımında "Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız" ifadelerini kullandı. FETÖ'nün darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışanların kendilerini sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri olarak tanıtmaları sonrası İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımda ''Sulh'' kelimesini kullanması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun ''Sulh'' kelimesini kullanmasının bilinçli olarak yapılmış bir seçim olduğunu savunarak 15 Temmuz gecesi darbecilerden yana tavır aldığı yorumlarında bulundu.  

İşte AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan tarafından paylaşılan İmamoğlu'nun skandal tweeti:

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:08
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. markar eseyan

YORUM YAZ

  • muammermuammer43 dk önce
    ...tir edin şunları
  • cesurcesur44 dk önce
    ya bu kadarda okuzun altinda buzagi aramayalim. benim bir milyon oyum olsa bir tanesini bile bu sahsa vermem.fakat boyle ufak tefek seylerle ugrasmayalim.
  • SelamiSelami47 dk önce
    Ne demiş idi fetullah denilen şeytan hükümet ile kanka iken gazetenin biri”Fetullah Gülen hocamız neden taşlanıyor”” “”.Şehitlerin kanlarından üstün olan kalemleri ile vesohbetleri ile her daim insanlığa ışık ve nur olacaktır” Gazeteyi anladınız siz.yazar da ekrem imamoğlu idi.şimdi de kalkmış millete çamur atıyorsunuz.Editör alalım baş tarafa
  • hkhk49 dk önce
    Yalanınıza tüküreyim.. adam aday olduğu saat gidip 15 temmuz twitterina bakmışsınızdır. Ne var tvitte? adam sakin olun demiş. terörü mü övmüş? sizin gibi milleti biyerlere mi kışkırtmış? amk at itleri.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ52 dk önce
    NERESİ SIKANDAL.GAYET GUZELCE DEMOKRASİYE SAHİP CIKALIM DEMİŞ.NE O İSTANBUL ANKETLERİDE YOKSA OYLARI ARTINCA.MANSUR YAVAŞTAN SONRA ,EKREM İMAMOĞLUNADAMILAF ATMALAR BAŞLADI :))))

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