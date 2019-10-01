0553 313 94 23

İmamoğlu'nu tutabilene helal olsun! Bu kez Fransa'ya gitti

Söz konusu gezmek olunca asla taviz vermeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. İstanbul kaynarken İmamoğlu'nun Fransa turu yapması ise vatandaşı çileden çıkardı.

01 Ekim 2019 Salı 20:33
İmamoğlu'nu tutabilene helal olsun! Bu kez Fransa'ya gitti

yeniakit.com.tr:  Seçildiği günden bu yana işçi kıyımı yapan ve yaptığı zamlarla vatandaşı canından bezdiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Seçimden önce "her şey çok güzel olacak" vaadiyle vatandaştan oy devşiren mazbatasını alır almaz da tatile koşan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da ise vatandaş isyan etme noktasına geldi.

Deprem toplantısına da katılmadı

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depreme de kayıtsız kalan ve AFAD'da yapılan toplantıya katılmayan İmamoğlu'nun bu hareketi vatandaşları ne kadar umursadığını bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul'u sel aldı İmamoğlu keyif çattı

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokakları sel alırken Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da tatilde keyif çatmıştı. Vatandaşlardan aldığı tepki sonrası kameralara görünmek için İstanbul'a gelen İmamoğlu daha sonra yeniden Bodrum'a tatile dönmüştü.

Tasarruf yapmaya çalıştı, vatandaşı mağdur etti

İsraf yapıldığı algısı oluşturarak vatandaşın gözünü boyamaya çalışan İmamoğlu metrobüs sefer sayılarını da azaltarak kendi aklınca tasarruf yapmaya çalıştı.

Sefer sayısının azalması nedeniyle duraklarda insan seli oluşurken vatandaşlar duruma isyan etti. Söz konusu gezmek olunca asla taviz vermeyen İmamoğlu'nun İstanbul kaynarken Fransa'ya gitmesi ise büyük tepkiyle karşılandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 20:33
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • MehmetçiklerMehmetçikler13 dk önce
    Hey gidi kılıctar oğlu heysen bu kafayla devam et hemi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?
  1. Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç..
  2. Eski Devlet Bakanı Zehra Önal Alpago..
  3. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç..
  4. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin..
  5. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
  6. Yüzde 50 artı 1 sistemi nedir?
  7. Hama'da mayın patladı: 1'i albay 3..
  8. Polis aracına saldıran teröristler..
  9. Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ülkeye..
  10. Galatasaray PSG maçı ilk 11'leri
  11. 3 günde 5 kilo nasıl verilir? Patates..
  12. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
  13. Erdoğan'ın yüzde 50 artı 1 açıklaması..
  14. Cumhurbaşkanı seçilme oranı düşecek mi?
  15. İmamoğlu'nu tutabilene helal olsun! Bu..
  16. Ruhani'den Trump'a telefon reddi!
  17. Abdest alırken besmele çekmeyi..
  18. Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Güvenli..
  19. CHP Şişli'ye kayyım atandı
  20. Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği..
  21. Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması
  22. Metrobüs durağında insan seli
  23. Boşsun İnşallah demek boşanma mıdır?..
  24. Cudi Dağında terör örgütü PKK'ya ağır..
  25. Davutoğlu gel partiye katıl dedi.....
  26. Babacan’dan Karamollaoğlu’nun..
  27. Cuma günü hutbe okunurken abdesti..
  28. Real Madrid Club Brugge maçı kaç kaç..
  29. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
  30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
Seri katil Prens
Seri katil Prens
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor

Günün Karikatürü

2 Ekim 2019
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
NASA'dan Türkiye paylaşımı
NASA'dan Türkiye paylaşımı