İmamoğlu'nu tutabilene helal olsun! Bu kez Fransa'ya gitti

yeniakit.com.tr: Seçildiği günden bu yana işçi kıyımı yapan ve yaptığı zamlarla vatandaşı canından bezdiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Seçimden önce "her şey çok güzel olacak" vaadiyle vatandaştan oy devşiren mazbatasını alır almaz da tatile koşan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da ise vatandaş isyan etme noktasına geldi.

Deprem toplantısına da katılmadı

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depreme de kayıtsız kalan ve AFAD'da yapılan toplantıya katılmayan İmamoğlu'nun bu hareketi vatandaşları ne kadar umursadığını bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul'u sel aldı İmamoğlu keyif çattı

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokakları sel alırken Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da tatilde keyif çatmıştı. Vatandaşlardan aldığı tepki sonrası kameralara görünmek için İstanbul'a gelen İmamoğlu daha sonra yeniden Bodrum'a tatile dönmüştü.

Tasarruf yapmaya çalıştı, vatandaşı mağdur etti

İsraf yapıldığı algısı oluşturarak vatandaşın gözünü boyamaya çalışan İmamoğlu metrobüs sefer sayılarını da azaltarak kendi aklınca tasarruf yapmaya çalıştı.

Sefer sayısının azalması nedeniyle duraklarda insan seli oluşurken vatandaşlar duruma isyan etti. Söz konusu gezmek olunca asla taviz vermeyen İmamoğlu'nun İstanbul kaynarken Fransa'ya gitmesi ise büyük tepkiyle karşılandı.