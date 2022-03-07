İmamoğlu'nu eleştiren Mustafa Kemal Çiçek partisinden ihraç edildi!
Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'nin eski Genel Disiplin Kurulu (GDK) Başkanı Mustafa Kemal Çiçek partiden ihraç edildi.
Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu (GDK) Başkanı Mustafa Kemal Çiçek partiden ihraç edildi.
İhracı istenen GDK üyesi Tolgahan Erdoğan'ın ise partiden istifa ettiği öğrenildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Memleket Partisi GDK, daha önce Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı kararları görüşmek üzere toplandı.
Eski GDK Başkanı Çiçek ihraç edildi
Toplantıda, parti aleyhine davranışlarda bulunduğu belirtilen eski GDK Başkanı Çiçek'in ihracına karar verildi. GDK'ye sevk edilen Erdoğan'ın ise partisinden istifa ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nu eleştirmişti
Öte yandan Çiçek, A Haber canlı yayınına katılarak muhalefeti ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirmişti.
Mustafa Kemal Çiçek sosyal medya hesabından, "Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisinden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim. İhraç istem nedenim, istifa ettiğim ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir. Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır." demişti.
Mustafa Kemal Çiçek