İmamoğlu'ndan "Yanımızda rakı yok, hurma ve zemzem var artık" mesajı! Biri taze hacı, diğeri eski hafız... Bakalım ipi kim göğüsleyecek?

Hikmet Genç, "Anadolu turu"na çıkan Ekrem İmamoğlu'nu çok fena madara etti. İmamoğlu'nun tura Kastamonu'dan başladığını hatırlatan Genç, "Kastamonu program afişinde ilginç bir detay var. Şu saatte şehir merkezi, şu saatte esnaf ziyareti ve 13.00'te cuma namazı!.. (Caminin ismini de vermişler.) Bak, mesaja bak! 'E umre de yaptık. Yanımızda rakı yok, hurma ve zemzem var artık. Biz cuma namazı kılarız. By Kemal şimdiye kadar hangi gezisinde cumayı ya da herhangi bir vakit namazı saatiyle programına koyabilmiş?.. Ben koydum ama.' " ifadelerini kullandı.

Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kaç defa dedi By Kemal; "aday olma, oldurma, kendini oldurtma!"

Ama o, 'bu omuzlar nice yükler kaldırır' dedi, 'taç' dedi, 'top' dedi, kimseyi iplemedi..

Efendim, kardeş belediyelerdeki bazı projelerin açılışlarına katılmak üzere 15 şehri kapsayan bir Anadolu turuna başlamış. (Fırsat bulursa İstanbul'a da uğrar herhalde!).

Akşener'in İP'ine sarılmış halde, adaylık umudunu hâlâ sürdürüyor.

By Kemal tam adaylığını açıklayacak zemini buluyor, Eko devreye girip kendini hatırlatıyor...

Umreye gitti, adaylık duasını da yaptı, artık meydanlara inme zamanı...

Kastamonu'dan başlamış, 15 şehri gezecekmiş. Aday değil ama?!.. Anadolu şehirleri Eko'nun İstanbul'daki icraatlarını merak ediyor zahir. Otobüsler nasıl yolda kalır, şehri sel alınca nasıl tatile kaçılır, projelere nasıl çökülür..vs,

Kastamonu program afişinde ilginç bir detay var. Şu saatte şehir merkezi, şu saatte esnaf ziyareti ve 13.00'te cuma namazı!.. (Caminin ismini de vermişler.)

Gezi programında 'namaz vakti ve yerini' bildiriyor Eko. (Eskiden olsaydı 'laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu' iddiasıyla o parti hakkında kapatma davası açılırdı. )

Bak, mesaja bak!

'E umre de yaptık. Yanımızda rakı yok, hurma ve zemzem var artık. Biz cuma namazı kılarız. By Kemal şimdiye kadar hangi gezisinde cumayı ya da herhangi bir vakit namazı saatiyle programına koyabilmiş?.. Ben koydum ama.'

Gerçi CHP'li eski vekil Ensar Öğüt'ün dediğine göre By Kemal de hafızmış! (Hoş cuma namazlarında pek görünmüyor. Hafızmış, ama bir Fatiha bile duymadık kendisinden)

Şimdi size çok net bir soru.

AK Partili bir siyasetçi böyle 'diyanet takvimi' gibi bir gezi programı hazırlasa, ne olurdu?..

Ortalık ayağa kalkardı. 'Din siyasete alet ediliyor' diye böğürmeye başlar, laiklik dövünmesiyle günlerce ağıt yakardı Babıali'nin sözde muhalif şavalakları.

Erdoğan; "Biz dini yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız" diye boşuna demedi.

Seçimler yaklaşırken değişmez CHP manzarası. Ramazan da geliyor...

"Rakıma dokanma, domuzumu elleme, donuma karışma..vs," diyen tipleri namazlarda iftar sofralarında göreceğiz.

Canan yine ellerini kaldırıp huşu ile dua edecek!

Eko gezecek, By Kemal masada terleyecek.

Biri taze hacı, diğeri eski hafız...

Bakalım ipi kim göğüsleyecek?.."