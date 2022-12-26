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Siyaset İmamoğlu'ndan ucuz tiyatro! Vatandaş isyan etti
Siyaset

İmamoğlu'ndan ucuz tiyatro! Vatandaş isyan etti

Konya'da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgü dolu ifadeler kullanan ve kendisinin üniversitede hukuk okuduğunu söyleyen kızın daha önce de İmamoğlu ile görüştüğü ve İBB'nin reklam videosunda oynadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 08:53:00 -
İmamoğlu'ndan ucuz tiyatro! Vatandaş isyan etti

Geçtiğimiz gün CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Konya'ya giderek, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz." ifadeleriyle ortak bir bildiri yayımlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Konya ziyaretinde kameraların eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi.

Burada kolayca yanına kadar gelen ve ailesinin Antalya'da yaşadığını belirten genç bir kız İmamoğlu'na "Asla yılmayın, siz bizim umudumuzsunuz. Bizi yalnız bırakmayın, gerçekten çok yorulduk. Ben hukukçuyum ama gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok ama gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da genç kıza sarılarak, "Şuraya bakar mısın pırıl pırıl insanlar. Beraber çok çözüm bulacağız" yanıtını verdi.

Genç kız da "Biz Atatürk gençleriyiz. Her zaman yayınınızdayız. Her şey çok güzel olacak" sözlerini sarf etti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif haber sitesi Sözcü o anları "Genç hukukçu ile İmamoğlu arasında dikkat çeken diyalog" başlığıyla yayınladı.

Sosyal medyaya ortaya çıkarılan görüntülerde ise İmamoğlu'nu övgüye boğan genç kızın ilk defa değil daha önceleri de İmamoğlu ile beraber görüntülendiği ortaya çıktı. Hatta o kızın İBB'nin bir reklam filminde de oynadığı görüldü.

Vatandaş tepkili: Oyuncuları değiştirin

Twitter kullanıcıları İmamoğlu'na ve propagandasını yapan ajansa tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden öne çıkanlar...

 

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Yorumlar

TURAN ŞAHİN

Tilki.....

Salih

Bu adaletsiz yönetim devam ederse ve siz de böyle yanlı ve gerçekleri göz ardı eden haberler yaptığınız sürece, seneye Ekrem yerine cumhurbaşkanı diye manşet atarsınız. İstanbul'u veren seçmen, Türkiye'yi de verin unutmayın. Aklınızı başınıza toplayın.
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