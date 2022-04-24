İmamoğlu’ndan pes dedirten pişkinlik: Yayalaştırmada ısrarcıyım

YENİ AKİT ANKARA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Tarihi Yarımada’daki bisiklet turu düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu bünyesindeki Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü’nün birlikteliğinde gerçekleşen etkinlikte ilköğretim öğrencileri, sivil toplum kuruluşları, bisiklet kulüpleri ve İBB bürokratları birlikte pedal çevirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tur başlamadan önce çocuklar ve bisikletlilerle buluştu.

Bunu üzerine İBB’den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadeler kullanıldı.

Tarihi Yarımada, İBB ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu iş birliğinde düzenlenen “Mektepten Meclise Pedal” etkinliğine sahne oldu. Küçük büyük yüzlerce İstanbullu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun startıyla pedal çevirdi. Turu başlatmadan önce Fatih ilçesindeki ilköğretim öğrencilerinin, sivil toplum kuruluşlarının bisiklet kulüplerinin ve velilerin yer aldığı bisikletlilerle buluşan İmamoğlu, Ordu Caddesi’nin yayalaştırılması konusunda ısrar olacağını söyledi. Bisiklet yollarının artması için çalıştıklarını kaydeden İmamoğlu, “Bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana ana arterlere konması için ısrar edeceğim. Vallahi en çok da çocuklar için… Dünyanın en güçlü yeteneklerine sahip olmalarını sağlamak adına onların temiz, sıhhatli, güzel bir ortamda yaşamasını sağlamamız lazım” dedi.

“Yayalaştırmada ısrarcıyım”

Fatih ilçesinde bulunan Ordu Caddesi’nin yayalaştırıldığına değinen İmamoğlu, “Değişimler bazen zor olabiliyor. Bir caddeye bisiklet yolu koyduğumuzda ilk tepki arabaların yolları daraldı oluyor. Halbuki arabaların yolları daralmıyor. Yine arabaların gideceği yollar var. Sadece ilave bisiklet yolu koyuyoruz. Bunu koymayın diye tepkiyle de karşılaşabiliyoruz. Ben de bunda ısrar edeceğim bir belediye başkanı olarak ısrar edeceğiz hep beraber bütün arkadaşlarımla bisiklet yollarının artması için bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana arterlere konması için ısrar edeceğim. Vallahi en çok da çocuklar için… Dünyanın en güçlü yeteneklerine sahip olmalarını sağlamak adına onların gerçekten temiz, sıhhatli, güzel bir ortamda yaşamasını sağlamamız lazım” dedi.