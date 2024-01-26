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Siyaset İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Siyaset

İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-26 17:16:00 - 2024-01-26 18:03:32

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla çalışmalarına 'camilerde' devam eden İmamoğlu, CHP'yi eleştiren Muharrem İnce hakkında, "Kendisi ile birkaç kez görüştüm. Söylemleri tam tersi bir durumdu. Niçin bu duruma geldi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada yerel seçimde kendi adayları ile yarışacaklarını belirterek CHP ile ittifaka kapıları kapattı.

İnce yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün 'DEM'lenirsen nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Kuvayımilliye'nin partisi bu. Değişmiş demiyorum, başkalaşmış. Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil orası, gençliğimin geçtiği parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Onun için öyle bir ittifak kurabilmek... Yarın bu şartlar değişir, başka bir yönetim gelir, o zaman tekrar konuşuruz” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan İnce’nin sözlerine yanıt geldi. İnce’nin yaptığı açıklamaya şaşırdığını belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"Sayın İnce'yle birkaç kez görüştüm. Görüşmelerimiz bu söylemlerimizin tam tersi bir durumdu. Açıkçası niçin bu duruma geldi bilmiyorum.

Şahsıma bunları söylemişse, bu cümlelerin muhatabı değilim. Sayın İnce'yle biz bu tonda ve bu kavramlarla konuşmadık. Bu cümleleri söylemişse bir gözden geçireceğim. 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmemek marifet. Milletin kazanmasını istiyoruz. Umut ediyorum Sayın İnce bu kararını gözden geçirir."
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