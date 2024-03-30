İmamoğlu’ndan ‘KOÇ’ gibi kıyak! Golf sahasına bütçe çok Hastane yoluna yok
Hastane yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmayan İmamoğlu Koç'un golf sahasına asfalt döktü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç ailesinin Riva'daki golf sahasına özel yol yaparak asfalt döktü.
Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe yok diyerek yapmadı.
İstanbul'un en büyük hastanesinin yolunu yapmayan İBB'nin, Koç ailesine özel yol yaptığı ortaya çıktı.
Hastane yoluna asfalt dökmeyen İmamoğlu, Koç ailesinin golf sahası için özel yol yaptı
GOLF SAHASINA ÖZEL ASFALT
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçesinin olmadığını iddia ederek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastanenin yolunu yapmayan İBB Koç ailesine ait golf sahasının 2 kilometrelik yoluna özel asfalt döktü.
Beykoz Riva'daki Koç ailesinin golf sahasına giden 2 km'lik toprak yola asfalt dökerek yol yaptı.