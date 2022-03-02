İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na kavgada bile söylenmeyecek sözler

Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun, kendisine sorulan “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?” sorusuna verdiği cevapla, Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Bireysel hırsların uğruna cumhurbaşkanlığı seçimini tehlikeye atma” mesajı gönderdiğini belirtti. İşte Hürriyet'teki o yazının ilgili bölümü:

"Ekrem İmamoğlu’na katıldığı bir YouTube yayınında, “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?” diye soruldu.

Ne cevap vermesini beklersiniz.

Eğer Millet İttifakı ortakları beni ortak aday olarak göstermezlerse aday olmam, diyebilirdi.

Muhalefetin ortak adayı kim olursa onu sonuna kadar desteklerim, demesi beklenirdi.

Ben CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Benim Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündemde. Eğer CHP Genel Başkanı ortak aday olursa ben aday olmam var gücümle desteklerim, demesi şaşırtıcı olmazdı.

KİMİ İMA ETTİ?

Ama o ne dedi? Yine aday değilim demedi.

Tam aksine, “Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım” diye konuştu.

Peki İmamoğlu kime mesaj verdi? Kendi kendine mesaj vermediğine göre?

İmamoğlu’nun bu sözleri kulislerde, Kılıçdaroğlu’na, “Bireysel hırsların uğruna cumhurbaşkanlığı seçimini tehlikeye atma” mesajı olarak değerlendirildi. (...)"