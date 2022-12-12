İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "ama"lı adaylık göndermesi

6'lı Masa'da adaylık konusu arap saçına dönerken adı geçen isimler arasındaki gerilimler de her geçen gün artmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' için ön planda olduğu dönemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vetosu İmamoğlu'nun elini güçlendirdi. Ekrem İmamoğlu ise adaylık konusunda çelişkili ve imalı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Kendini öve öve bitiremedi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda sözde destek açıklamasında bulunan İmamoğlu, aba altından sopa gösterircesine karar merciinin 6'lı masa olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Ortak adayla çıkılması gerekiyor. Yerel yönetimler konusunda muazzam bir başarı var. 6'lı masaya da bununla birlikte inanç da daha arttı" diyerek başarıszlıkla devam eden belediye başkanlığını överek kendini ön plana çıkarmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu'na "Ama"lı gönderme

Ekrem İmamoğlu, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bu doğal bir süreçtir. Ama günün sonunda karar verecek olan 6'lı masadır. Bunun altını çizmek gerekiyor karar 6'lı masanındır. Bunu genel başkanımız da dile getiriyor. 6'lı masanın fikrini alıp onlarla birlikte proje yürütecek bir aday olması gerekiyor" dedi.

Üstü kapalı mesaj verdi

Seçimleri bu saatten sonra iktidarın kazanamayacağını, kaybederse muhalefetin kendisinin kaybedeceğini söyleyen İmamoğlu, bu konuşmasıyla da muhalefete 'kazanacak aday' söylemi üzerinden üstü kapalı mesajı gönderdi.