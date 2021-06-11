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Siyaset İmamoğlu'ndan İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları
Siyaset

İmamoğlu'ndan İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilerle ilgili yeni bir yol haritası belirledi. HDP ilişkisini normalleştirme çabasında olan İmamoğlu bu isimlere ev sahipliği yaparak İYİ Partililerin HDP ile ilişki konusunda tepkilerini yumuşatmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 12:24:00 - 2021-06-11 12:26:50
İmamoğlu'ndan İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilere ev sahipliği yaparak tepkilerini yumuşatmaya çalışıyor.

Millet İttifakı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu 2023'e hazırlamak üzere siyasal pazarlama faaliyetlerine hız verildi. Bu kapsamda, İmamoğlu'nun HDP ile yakın işbirliğinin İYİ Parti'deki milliyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığın giderilmesi ana ilke olarak belirlendi.

İYİ Parti milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyelerini ikna için, İmamoğlu'nu sempatik gösterecek, "hedef odaklı" bir kamp planlandı. Bugün başlayacak 1.5 günlük ikna kampında, İmamoğlu İYİ Partililere projelerini anlatacak, günün sonunda da otelde ağırlayacak.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Demirtaş isimleri bir arada

İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında HDP'li Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını paylaşması ve aynı gün Buldan'la ağaç dikme töreninde bir araya gelmesi, Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabının tanıtımına Selvi Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Dilek İmamoğlu'nun katılması İYİ Partililerin tepkisini çekmişti.

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Yorumlar

BK

kılıktan kılığa giren bir güruh var imamoğlu başkanlık için kendini iyiden iyiye kaptırmış herkesle kol kola hdp pkk jpg farketmez ama hesaba katmadıkları bir konu var millet yani seçmen o sandıkta gereken cevabı verecektir boşuna heveslenmesin istanbul büyük şehir belediyesini dahi yönetemeyen birine kos koca ülkeyi yönetecek iradeyi bu millet ona vermeyecek REİS yine her zaman olduğu gibi sandıkta millet-i ile birlikte sandığa gömecek
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ALBAYRAK

Partisi makamı mevkisi konumu önemli değil kim bu ülkeye ihanet ediyorsa p.p.ic kurusu dur ...gönüllü olarak da asarim
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