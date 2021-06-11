İmamoğlu'ndan İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilere ev sahipliği yaparak tepkilerini yumuşatmaya çalışıyor.

Millet İttifakı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu 2023'e hazırlamak üzere siyasal pazarlama faaliyetlerine hız verildi. Bu kapsamda, İmamoğlu'nun HDP ile yakın işbirliğinin İYİ Parti'deki milliyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığın giderilmesi ana ilke olarak belirlendi.

İYİ Parti milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyelerini ikna için, İmamoğlu'nu sempatik gösterecek, "hedef odaklı" bir kamp planlandı. Bugün başlayacak 1.5 günlük ikna kampında, İmamoğlu İYİ Partililere projelerini anlatacak, günün sonunda da otelde ağırlayacak.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Demirtaş isimleri bir arada

İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında HDP'li Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını paylaşması ve aynı gün Buldan'la ağaç dikme töreninde bir araya gelmesi, Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabının tanıtımına Selvi Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Dilek İmamoğlu'nun katılması İYİ Partililerin tepkisini çekmişti.