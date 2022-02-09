İmamoğlu'ndan halk ekmeğe yüzde 100 zam!

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğe rekor bir zam yaptı. Göreve geldiği günden bu yana hizmet yapmaktan kaçınan, İstanbullulara zamdan başka bir şey gösteremeyen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Halk Ekmek'te fiyatlara yüzde 100 zam yapıldı.

Buna göre 250 gram olarak 1,25 TL’den satılan halk ekmeğinin 11 şubat 2022 tarihinden itibaren 2,50 TL'den satılacağı ifade edildi.



